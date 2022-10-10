Обстрел энергетической инфраструктуры. Укрэнерго использует резервные схемы питания для возобновления энергоснабжения 10 октября, 11:30 Укрэнерго использует резервные схемы питания и работает над устранением повреждений электросети (Фото:analogicus/Pixabay)

Специалисты Укрэнерго используют резервные схемы питания для восстановления энергоснабжения в ряде регионов и работают над устранением повреждений.

Об этом сообщает Укрэнерго.



«Враг совершает ракетную атаку на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру. В городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием. Энергетики оперативно используют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений», — сообщает оператор.

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Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.