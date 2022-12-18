Все атомные станции Украины, кроме ЗАЭС, вышли на плановую мощность — Укрэнерго

18 декабря, 11:37
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Восстановление энергосистемы после российской ракетной атаки продолжается (Фото:Укрэнерго / Facebook)

Восстановление энергосистемы после российской ракетной атаки продолжается (Фото:Укрэнерго / Facebook)

По состоянию на 11:00 воскресенья, 18 декабря, все атомные станции Украины, кроме оккупированной ЗАЭС, вышли на плановую мощность. Процесс восстановления работы энергосистемы продолжается.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Там отмечают, что объемы потребления электроэнергии в воскресенье увеличились по сравнению с субботой, что повлияло на дефицит в системе.

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«Причина — как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время девятого ракетного удара [16 декабря], так и сезонное снижение температуры», — объяснили в Укрэнерго.

В связи с этим всем облэнерго довели лимиты потребления.

«При их превышении могут быть применены аварийные отключения», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях, а также на электростанциях. Впрочем, погодные условия, в том числе усиление морозов и сильный ветер, усложняют ремонтные работы.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0ezASBXi6pbCiP9f1Wf1rNKyF4p62vnH8UUvKzsZXprEsLfNZJKfD9aCkauLrrUrgl

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях. В общей сложности РФ выпустила по Украине 74 ракеты, из них сбили 60.

В результате атаки во многих областях Украины возникли перебои с электричеством, теплом и водой.

17 декабря в Укрэнерго сообщалось, что дефицит в энергосистеме Украины остается значительным.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Атомная энергетика Электричество АЭС Ракетные удары Электроснабжение Отключения света Укрэнерго Атомная станция Энергосистема Война России против Украины Ракетный удар ракетный обстрел

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