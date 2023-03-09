Укрэнерго восстановила энергоснабжение Запорожской АЭС 9 марта, 16:12 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Специалисты компании Укрэнерго восстановили энергоснабжение Запорожской АЭС. Захваченная оккупантами станция была обесточена в результате российских ракетных ударов утром в четверг, 9 марта.

«ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из Объединенной энергосистемы Украины», — сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Facebook.

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В НАЭК Энергоатом ранее сообщали, что ЗАЭС была обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время захвата россиянами. В Центре стратегических коммуникаций заявили, что без восстановления внешнего питания на станции может произойти авария.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Инфографика: NV

В ночь на 9 марта Россия нанесла новый массированный удар по Украине, используя ракеты разных типов и дроны Shahed. В ряде городов и областей, включая Киев, прогремели взрывы.

Страна-террорист использовала восемь дронов Shahed и 81 ракету разных типов (включая баллистические Кинжалы и зенитные С-300). Силы обороны сбили 34 из 48 крылатых ракет (типов Х-101/Х-555, Калибр) и четыре из восьми БпЛА Shahed-136/131.