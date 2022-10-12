В Укрэнерго сообщили о стабилизации электросетей Киева и центральных областей 12 октября, 23:29 В Киеве два дня были веерные отключения электричества из-за атаки РФ (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Компания Укрэнерго сообщила, что удалось стабилизировать энергетическую инфраструктуру Киева и центральных областей.

В компании сообщили, что веерных отключений не будет, если украинцы экономно будут использовать электроэнергию в пиковые часы.

«Поэтому просим всех потребителей прямо сейчас подходить к потреблению электроэнергии экономно: выключите лишние электроприборы утром и вечером, когда потребление электроэнергии больше всего. Это снизит нагрузку на сети и облегчит работу энергетиков, которые восстанавливают их», — заявили в Укрэнерго.

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Отмечается, что сложность повреждений после террористических российских обстрелов в разных областях отличается.

«Из-за этого пока, к сожалению, остаются графики аварийных ограничений в Харьковской, Сумской и Полтавской областях», — сообщили в Укрэнерго.

10 октября российские оккупанты начали массированные ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины. В результате во многих областях были проблемы с электроэнергией.

Украинцев просят сократить использование электроприборов с 17:00 до 22:00, чтобы не перегружать энергосистему. Самые энергозатратные приборы — электрообогреватели, бойлеры, посудомойные машины, микроволновые печи.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.