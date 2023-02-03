Укрэнерго повысило дневные лимиты электроэнергии на субботу, но снизило ночные 3 февраля, 23:33 Украинская энергосистема подвергается постоянным атакам со стороны РФ (Фото:REUTERS/Akhtar Soomro)

По сравнению с пятницей компания Укрэнерго установила на субботу, 4 февраля, повышенные дневные лимиты потребления электроэнергии.

Дневные лимиты областям повышены почти на 1,5%, но ночные лимиты после повышения снова снижены на 0,3%. Укрэнерго повышает дневные лимиты шестые сутки подряд. В то же время, в Киеве повышение составляет 1,8%.

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«Прогноз погоды на Киев отмечает, что завтра у нас значительное похолодание. Обратите на это внимание. Потому что, как мы знаем, потребление вырастет», — заявил глава энергетической компании YASNO Сергей Коваленко.

Аварийные отключения света будут только в Одессе и области из-за повреждений энергоинфраструктуры в результате российских атак 26 января. Также вечером в пятницу произошла авария на подстанции Укрэнерго