До конца дня Одессе увеличат объемы поставок электроэнергии — Укрэнерго 8 февраля, 18:45 В Одессе увеличится объем электроэнергии (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Компания Укрэнерго сообщила, что в Одессе и Одесской области начинает улучшаться ситуация с электроснабжением.

«Ситуация улучшается. Ремонтным бригадам Укрэнерго удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии в регион», — сообщили в компании.

Сообщается, что до конца суток Укрэнерго распределит дополнительную мощность для потребителей, что позволит сократить продолжительность ограничений.

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Ранее глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что около 360 тысяч абонентов в Одессе находятся без света.