До конца дня Одессе увеличат объемы поставок электроэнергии — Укрэнерго

8 февраля, 18:45
Поделиться:
В Одессе увеличится объем электроэнергии (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В Одессе увеличится объем электроэнергии (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Компания Укрэнерго сообщила, что в Одессе и Одесской области начинает улучшаться ситуация с электроснабжением.

«Ситуация улучшается. Ремонтным бригадам Укрэнерго удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии в регион», — сообщили в компании.

Сообщается, что до конца суток Укрэнерго распределит дополнительную мощность для потребителей, что позволит сократить продолжительность ограничений.

Видео дня

Ранее глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что около 360 тысяч абонентов в Одессе находятся без света.

https://www.youtube.com/watch?v=WDeY84THexo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Одесса Электроэнергия Электричество Отключения света Укрэнерго

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X