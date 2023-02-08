До конца дня Одессе увеличат объемы поставок электроэнергии — Укрэнерго
В Одессе увеличится объем электроэнергии (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)
Компания Укрэнерго сообщила, что в Одессе и Одесской области начинает улучшаться ситуация с электроснабжением.
«Ситуация улучшается. Ремонтным бригадам Укрэнерго удалось предоставить дополнительный объем электроэнергии в регион», — сообщили в компании.
Сообщается, что до конца суток Укрэнерго распределит дополнительную мощность для потребителей, что позволит сократить продолжительность ограничений.
Ранее глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что около 360 тысяч абонентов в Одессе находятся без света.