Для восстановления поврежденной инфраструктуры. Укрэнерго сможет приобрести часть необходимого оборудования

11 декабря, 11:03
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Уже скоро Укрэнерго сможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления инфраструктуры (Фото:Укрэнерго/Telegram)

Уже скоро Укрэнерго сможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления инфраструктуры (Фото:Укрэнерго/Telegram)

Уже скоро НЭК Укрэнергосможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры, поврежденной Россией.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Отмечается, что это стало возможным благодаря решению правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР на сумму 300 млн евро, которое будет дополнено грантом правительства Нидерландов.

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«Уже в ближайшее время будет подписан договор гарантии между Украиной и ЕБРР, а также Кредитное соглашение между Укрэнерго и ЕБРР. Это позволит нам направить необходимые средства для восстановления поврежденного оборудования, а также финансирования операционных расходов и поддержки финансовой стабильности компании», — говорится в сообщении.

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Также в пятницу, 9 декабря, правительство одобрило предоставление госгарантии по ссуде государственного банка Германии KfW в сумме 32,5 млн евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе. Сейчас готовится к подписанию кредитное и гарантийное соглашение с KfW.

Ранее сообщалось, что убытки оператора системы передачи Укрэнерго превысили 70 млрд грн из-за российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Электроэнергия Инфраструктура Оборудование Свет Укрэнерго Война России против Украины

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