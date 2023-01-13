Укрэнерго о состоянии энергосистемы: Сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утреннее и вечернее время

13 января, 11:52
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Центр Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Центр Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По состоянию на 11.00, пятницы, 13 января сохраняется дефицит мощности в украинской энергосистеме, особенно выраженный в утренний и вечерний максимумы потребления.

Об этом сообщило Укрэнерго в Telegram.

В то же время, уже на выходные ожидается постепенное потепление по всей Украине, в результате чего прогнозируется уменьшение потребления.

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В Укрэнерго добавили, что для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 02:00 до 24:00.

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«Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения», — говорится в сообщении.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, каковы оптимистический и пессимистический сценарии в энергетике на ближайшие несколько месяцев.

https://www.youtube.com/watch?v=LADGfXeWHUc&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Укрэнерго Энергосистема Война России против Украины

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