Ситуация в энергосистеме Украины: дефицит мощности отсутствует, в Донецкой области в результате российских обстрелов есть повреждения — Укрэнерго
В Донецкой области в результате российских обстрелов есть повреждения в сетях (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже 20 день подряд и пока не прогнозируется, в Донецкой области в результате российских обстрелов есть повреждения в сетях.
Об этом в пятницу, 3 марта, сообщило Укрэнерго в Telegram.
«Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 20 день подряд и пока не прогнозируется», — говорится в сообщении.
Потребление на уровне рабочего дня полностью обеспечивается электроэнергией от украинской генерации и несущественным импортом.
В Украине работают все виды электростанций в энергосистеме. Объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности.
В Укрэнерго добавили, что сетевых ограничений, вызывающих необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет, однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.
В Донецкой области в результате российских обстрелов повреждения в сетях оператора системы распределения.
Энергетики продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян.