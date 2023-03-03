Ситуация в энергосистеме Украины: дефицит мощности отсутствует, в Донецкой области в результате российских обстрелов есть повреждения — Укрэнерго

3 марта, 13:20
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В Донецкой области в результате российских обстрелов есть повреждения в сетях (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Донецкой области в результате российских обстрелов есть повреждения в сетях (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже 20 день подряд и пока не прогнозируется, в Донецкой области в результате российских обстрелов есть повреждения в сетях.

Об этом в пятницу, 3 марта, сообщило Укрэнерго в Telegram.

«Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 20 день подряд и пока не прогнозируется», — говорится в сообщении.

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Потребление на уровне рабочего дня полностью обеспечивается электроэнергией от украинской генерации и несущественным импортом.

В Украине работают все виды электростанций в энергосистеме. Объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности.

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В Укрэнерго добавили, что сетевых ограничений, вызывающих необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет, однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В Донецкой области в результате российских обстрелов повреждения в сетях оператора системы распределения.

Энергетики продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян.

https://www.youtube.com/watch?v=onsrH8qgNAU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Укрэнерго Энергосистема Война России против Украины

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