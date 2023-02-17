Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует в течение всей рабочей недели и пока не прогнозируется — Укрэнерго

17 февраля, 11:26
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Энергетик ремонтирует линии электропередач (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Энергетик ремонтирует линии электропередач (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется, сообщило Укрэнерго в пятницу, 17 февраля, в Telegram.

В компании заявили, что потребление сейчас на уровне рабочего дня, но несколько ниже, чем в четверг.

«Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления», — говорится в сообщении.

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В Укрэнерго заявили, что работают все виды электростанций в энергосистеме.

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«Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не приводили», — заявили в компании.

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявлял, что дальнейшей деградации энергосистемы не происходит — достигнуто плато.

По его словам, противник в значительной степени потерял способность наносить значительный вред, но «не стоит расслабляться».

https://www.youtube.com/watch?v=QVpHlvQ4BV8&t=328s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Укрэнерго Энергосистема Война России против Украины

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