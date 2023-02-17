Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует в течение всей рабочей недели и пока не прогнозируется — Укрэнерго
Энергетик ремонтирует линии электропередач (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует на протяжении всей рабочей недели и пока не прогнозируется, сообщило Укрэнерго в пятницу, 17 февраля, в Telegram.
В компании заявили, что потребление сейчас на уровне рабочего дня, но несколько ниже, чем в четверг.
«Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления», — говорится в сообщении.
В Укрэнерго заявили, что работают все виды электростанций в энергосистеме.
«Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не приводили», — заявили в компании.
Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявлял, что дальнейшей деградации энергосистемы не происходит — достигнуто плато.
По его словам, противник в значительной степени потерял способность наносить значительный вред, но «не стоит расслабляться».