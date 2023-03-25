Может навредить энергосистеме. В Укрэнерго призвали не приобщаться к акции Час Земли 25 марта, 17:22 В рамках акции Час Земли призывают на час выключить освещение и электричество (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Компания Укрэнерго призвала украинцев массово не приобщаться к экологической инициативе Час Земли, в рамках которой призывают выключить электричество на час.

”Друзья, пожалуйста, не ведитесь на призывы присоединиться к Часу Земли и в определенное время массово выключить свет — это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может очень навредить энергосистеме”, — заявили в компании.

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В Укрэнерго подчеркнули, что по законам физики количество производимой электроэнергии в определенный момент должно соответствовать ее потреблению. Если акцию поддерживают многие люди, то придется отключать работающие энергоблоки.

«Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов России. Резкое выключение, а затем включение – когда Час Земли завершится – это лишняя нагрузка, которая не в пользу надежности энергосистемы», – заявили в Укрэнерго.

В компании добавили, что помочь можно, экономив электроэнергию каждый день — особенно в утренние и вечерние часы пик.

Час Земли - ежегодное международное событие, начатое WWF ( World Wide Fund for Nature, Всемирным фондом природы). В рамках инициативы в один день в конце марта призывают не час снизить потребление электроэнергии.

