Ночная атака беспилотниками не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре 8 мая, 13:03 Квартира в Киеве, поврежденная в результате российской атаки беспилотников, 8 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Ночная атака дронами не нанесла повреждений магистральной энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщается в Telegram-канале Укрэнерго.

В то же время, в компании заявили, что из-за российских обстрелов вдоль линии фронта и обстрелов пограничных областей снова возникли повреждения в распределительных сетях (облэнерго) в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

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Согласно сообщению

в Сумской области обесточенными остаются около 1 тыс. потребителей;

в Черниговской – около 1,2 тыс. потребителей;

в Херсонской области россияне обстреляли объект генерации, продолжается возобновление питания потребителей;

в Днепропетровской области завершили возобновление энергоснабжения 4,5 тыс. потребителей, обесточенных из-за российских обстрелов;

в Харьковской области полностью возобновили питание села Граково, которое более года было обесточено из-за оккупации, продолжавшейся до середины сентября 2022 года, и боевых действий.

В ночь на понедельник, 8 мая, в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 БПЛА. Травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

Воздушная тревога продолжалась более 3,5 часов.

По Одесской области враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации. Ракеты типа Х-22 враг направил на склад одного из продовольственных предприятий и рекреационную зону на черноморском побережье. Возник пожар.

Воздушные силы сообщили, что над Украиной в эту ночь уничтожили 35 из 35 шахедов.