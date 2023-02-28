Украинцам пообещали не отключать свет в последний день зимы
Украинцам не планируют отключать свет 28 февраля (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Компания Укрэнерго сообщила, что во вторник, 28 февраля, в Украине не планируется отключение электроэнергии.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Об отсутствии лимитов на поставку электричества сообщили, в частности, в Хмельницкоблэнерго, Сумыоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Полтаваоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго.
Также про отсутствие лимитов в Днепропетровской, Киевской областях и столице сообщили в ДТЭК.