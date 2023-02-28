Украинцам пообещали не отключать свет в последний день зимы

28 февраля, 01:22
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Украинцам не планируют отключать свет 28 февраля (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Украинцам не планируют отключать свет 28 февраля (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Компания Укрэнерго сообщила, что во вторник, 28 февраля, в Украине не планируется отключение электроэнергии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Об отсутствии лимитов на поставку электричества сообщили, в частности, в Хмельницкоблэнерго, Сумыоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Полтаваоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго.

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Также про отсутствие лимитов в Днепропетровской, Киевской областях и столице сообщили в ДТЭК.

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https://www.youtube.com/watch?v=oEu2YpVV5cA
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   ДТЭК Электричество Электроснабжение Отключения света Укрэнерго

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