Украинцам пообещали не отключать свет в последний день зимы 28 февраля, 01:22 Украинцам не планируют отключать свет 28 февраля (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Компания Укрэнерго сообщила, что во вторник, 28 февраля, в Украине не планируется отключение электроэнергии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Об отсутствии лимитов на поставку электричества сообщили, в частности, в Хмельницкоблэнерго, Сумыоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Полтаваоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго.

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Также про отсутствие лимитов в Днепропетровской, Киевской областях и столице сообщили в ДТЭК.