Реальная картина зимы. Как ремонтируют поврежденные РФ объекты и что дальше — восемь вопросов к Укрэнерго и ответы на них 13 декабря, 12:13 Эксклюзив НВ Герои ремонта. Работники Укрэнерго круглосуточно работают, чтобы возвращать электричество в дома после российских обстрелов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Что происходит с ремонтом поврежденных россиянами объектов и что нужно стране ради восстановления поставок электроэнергии.

Более двух месяцев россияне обстреливают ракетами объекты отечественной энергетической системы. Как объясняет премьер Денис Шмигаль, 40% из них повреждены и в системе сохраняется 30% дефицит электроэнергии.

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НВ обратился к НЭК Укрэнерго — национальному оператору передачи электроэнергии — чтобы понять, что происходит с энергосистемой и каковы перспективы ее восстановления.

Комментарии Укрэнерго — в восьми ключевых месседжах.

Как сильно повреждена энергосистема?

Энергосистема с октября 2022 года подверглась уже восьми массированным ракетным атакам россиян. Повреждено более 40% всех энергообъектов: ТЭЦ, ТЭС, ГЭС, а также многие подстанции НЭК «Укрэнерго». Из соображений безопасности мы не можем комментировать, насколько повреждены те или иные элементы энергосистемы по стране. Однако есть подстанции, которые были атакованы по несколько раз.

Дефицит изменяется в зависимости от уровня потребления, погодных условий, состава генерации и имеющейся возможности передать электроэнергию из одних регионов, где ее производится больше, в другие, где нет генерации или она незначительна, для покрытия имеющегося потребления. Самая сложная ситуация сейчас в Одесской области. Также сложно в Киевской и Харьковской областях.

Сколько людей ремонтируют электросети?

По всей территории страны сформировано 70 ремонтных бригад, это около 1000 квалифицированных специалистов, работающих 24/7 для скорейшего проведения всех восстановительных работ. Также продолжаются ремонты и на объектах генерации и распределительных сетей. Сегодня мы объединяем свои усилия по скорейшему восстановлению энергетической инфраструктуры, поврежденной вследствие ракетных атак, а также на деоккупированных территориях, для обеспечения питания потребителей. Для выполнения некоторых работ при необходимости мы также привлекаем подрядные организации, имеющие необходимые разрешения и допуски. Сегодня все энергетические объекты представляют собой потенциальную цель ракетных ударов россиян. Поэтому каждый энергетик фактически рискует жизнью, выходя на смену или идя ремонтировать оборудование.

Чего не хватает Украине?