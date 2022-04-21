Укрзализныця возобновила курсирование поездов в Чернигов

21 апреля, 19:31
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До Чернигова увеличено количество мест в поезде (Фото:Укрзалізниця/Telegram)

До Чернигова увеличено количество мест в поезде (Фото:Укрзалізниця/Telegram)

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Впервые с момента деблокады в Чернигов из Киева отправился полноценный пассажирский поезд.

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Об этом сообщает прессслужба Укразализныци.

Отмечается, что состав сформирован из современных комфортных вагонов отечественного производства.

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«Отныне в Чернигове увеличено количество мест в поезде и добавлена возможность путешествовать в первом и втором классах. Первый рейс отправился заполненным на 74%. Ранее на маршруте курсировали два рельсовых автобуса производства польской компании „Pesa“», — говорится в сообщении.

Также в Укрзализныци уточнили, что стоимость билета второго класса — 102 грн, первого — 180 грн.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Киев Укрзализныця Чернигов Война России против Украины

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