Укрзализныця возобновила курсирование поездов в Чернигов
До Чернигова увеличено количество мест в поезде (Фото:Укрзалізниця/Telegram)
Впервые с момента деблокады в Чернигов из Киева отправился полноценный пассажирский поезд.
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Об этом сообщает прессслужба Укразализныци.
Отмечается, что состав сформирован из современных комфортных вагонов отечественного производства.
Также в Укрзализныци уточнили, что стоимость билета второго класса — 102 грн, первого — 180 грн.
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