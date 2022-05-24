«В Россию на х*й». Укравтодор продаст на аукционе дорожный знак с направлением движения для оккупантов 24 мая, 20:27 Цей матеріал також доступний українською Дорожный знак для оккупантов в Сумской области (Фото:Укравтодор / Facebook)

Укравтодор объявил первый благотворительный онлайн-аукцион на «Prozorro.Продажи». Лотом станет дорожный знак, который был установлен в Сумской области и указывал оккупантам направление движения на три буквы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора.

Деньги от продаж будут перечислены на специальный счет Национального банка Украины на нужды ВСУ.

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«Это указатель направлений для оккупантов, которые, как известно, могут двигаться только за российским военным кораблем», — напомнили в Укравтодоре.

Стартовая цена за лот — 50 тысяч грн, или 1,5 тысячи долларов.

По информации Укравтодор, знак был создан на третий день войны, 26 февраля, когда стало ясно, что российские войска используют устаревшую навигацию. Поэтому Укравтодор дал указание в областях демонтировать или зарисовывать знаки с названиями населенных пунктов.

Вместо этого создали универсальный указатель для оккупантов, который в некоторых областях дорожники и коммунальщики даже установили. Выставленный на аукцион дорожный знак — из Сумской области. На нем есть следы от пуль.

Онлайн-аукцион пройдет 2 июня. Участие можно принять из любой точки мира, для этого нужно зарегистрироваться до 18:00 1 июня.

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