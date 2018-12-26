Укравтодор ограничил движение транспорта в трех областях Сегодня, 15:11 11549 Цей матеріал також доступний українською Фото: ГСЧС Ограничено движение транспорта в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях

В среду, 26 декабря, Укравтодор ограничил движение грузового и общественного транспорта в трех областях, но разрешил в Днепропетровской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Распоряжением штаба Укравтодора ограничено движение большегрузного и общественного транспорта в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. В Днепропетровской области сняты ограничения движения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14.00 затруднено движение в Полтавской области на автодороге М-03 между селом Красногоровка Великобагачанского района и селом Бригадировка Хорольского района (пробка около 22 км). Полицией перекрыто движение для обеспечения работы техники автодора. Движение периодически возобновляется. Всего привлечено 24 единиц техники и 44 человека. Развернуто три передвижных пункта обогрева.

Также затруднено движение на автодороге Золотоноша - Кременчуг (трасса Н-08) вблизи села Липовое протяженностью около 15 км. Организован пункт обогрева в помещении школы села Святиловка (остается 25 человек). Всего привлечено 9 единиц техники и 21 человек личного состава, задействовано два передвижных пункта обогрева. В связи с осложнением ситуации в Полтавскую область дополнительно направлена тяжелая инженерная техника ГСЧС.

"На других автомобильных дорогах государственного и местного значения движение транспорта обеспечено. На дорогах местами гололедица", - подчеркнули в госслужбе.

Всего же спасатели оказали помощь в буксировке более 786 транспортных средств, в которых находилось около 1,7 тыс. человек.

Напомним, Украину накрыли метели и снегопады. Из-за этого на дорогах в ряде областей были введены ограничения движения транспорта. Ухудшение погодных условий ожидается и в четверг, 27 декабря.

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