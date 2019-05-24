Украли 600 тысяч гривен: в полиции рассказали о нападении на водителя в Оболонском районе Киева Сегодня, 14:43 1411 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Злоумышленники украли деньги, угрожая потерпевшему ножом Нацполиция

Злоумышленниками, которые совершили разбойное нападение на водителя в Оболонском районе Киева, оказались иностранцами.

Об этом рассказали в столичном управлении Национальной полиции.

Как сообщается, когда потерпевший вышел из пункта обмена валют и сел в автомобиль, к нему подбежали неизвестные, которые разбили окна на передних дверях с обеих сторон машины и, угрожая ножом, забрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись с места преступления.

Задержали грабителей в нескольких кварталах от места нападения.

Во время осмотра правоохранители обнаружили и у них орудия преступления и украденную сумку наличными на сумму в 600 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные украли из припаркованного автомобиля полмиллиона гривен.