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Украли 600 тысяч гривен: в полиции рассказали о нападении на водителя в Оболонском районе Киева

Сегодня, 14:43
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Украли 600 тысяч гривен: в полиции рассказали о нападении на водителя в Оболонском районе Киева - фото

Нацполиция

Злоумышленники украли деньги, угрожая потерпевшему ножом

Злоумышленниками, которые совершили разбойное нападение на водителя в Оболонском районе Киева, оказались иностранцами.

Об этом рассказали в столичном управлении Национальной полиции.

Как сообщается, когда потерпевший вышел из пункта обмена валют и сел в автомобиль, к нему подбежали неизвестные, которые разбили окна на передних дверях с обеих сторон машины и, угрожая ножом, забрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись с места преступления.

Задержали грабителей в нескольких кварталах от места нападения.

Во время осмотра правоохранители обнаружили и у них орудия преступления и украденную сумку наличными на сумму в 600 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные украли из припаркованного автомобиля полмиллиона гривен.

Теги:   Разбойное нападение Ограбление Киев

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