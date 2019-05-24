Украли 600 тысяч гривен: в полиции рассказали о нападении на водителя в Оболонском районе Киева
Злоумышленниками,
которые совершили разбойное нападение на водителя в Оболонском районе Киева,
оказались иностранцами.
Об этом
рассказали в столичном управлении Национальной полиции.
Как сообщается,
когда потерпевший вышел из пункта обмена валют и сел в автомобиль, к нему
подбежали неизвестные, которые разбили окна на передних дверях с обеих сторон
машины и, угрожая ножом, забрали у него сумку с деньгами, после чего скрылись с места преступления.
Задержали
грабителей в нескольких кварталах от места нападения.
Во время осмотра правоохранители
обнаружили и у них орудия преступления и украденную сумку наличными на сумму в 600 тысяч гривен.
Ранее сообщалось,
что в Киеве неизвестные украли из припаркованного автомобиля полмиллиона гривен.