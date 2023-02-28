Украина атакована дронами-камикадзе. Взрывы раздались в Кременчуге на Полтавщине — онлайн

28 февраля, 23:45
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Дым над Киевом после атаки дронами-камикадзе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дым над Киевом после атаки дронами-камикадзе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на среду, 1 марта, российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Взрывы раздались, в частности, в Кременчуге Полтавской области

Обновлено в 00:04 В Кременчуге на Полтавщине раздался повторный взрыв

Обновлено в 23:53 Воздушная тревога объявлена также в столице

В настоящее время воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Война России против Украины

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