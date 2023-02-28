Украина атакована дронами-камикадзе. Взрывы раздались в Кременчуге на Полтавщине — онлайн 28 февраля, 23:45 Дым над Киевом после атаки дронами-камикадзе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на среду, 1 марта, российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Взрывы раздались, в частности, в Кременчуге Полтавской области

Обновлено в 00:04 В Кременчуге на Полтавщине раздался повторный взрыв



Обновлено в 23:53 Воздушная тревога объявлена также в столице



В настоящее время воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.

Видео дня