Украина атакована дронами-камикадзе. Взрывы раздались в Кременчуге на Полтавщине — онлайн
Дым над Киевом после атаки дронами-камикадзе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на среду, 1 марта, российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе. Взрывы раздались, в частности, в Кременчуге Полтавской области
Обновлено в 00:04 В Кременчуге на Полтавщине раздался повторный взрыв
Обновлено в 23:53 Воздушная тревога объявлена также в столице
В настоящее время воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины.