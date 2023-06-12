Украинские военные освободили село Сторожевое в Донецкой области 12 июня, 08:43 Украинские военные освободили Сторожевое (Фото:www.facebook.com/PresscentrTavria)

Украинские военные освободили село Сторожевое в Донецкой области, об этом говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления в понедельник, 12 июня.

«Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35 отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Продолжение следует…», — говорится в сообщении.

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11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военнослужащие деоккупировали Макаровку в Донецкой области. Она также подтвердила освобождение Благодатного в Донецкой области.

Ранее бойцы 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ сообщили, что Силы обороны 10 июня освободили село Нескучное Волновахского района Донецкой области.