Украинские военные освободили село Сторожевое в Донецкой области

12 июня, 08:43
Поделиться:
Украинские военные освободили Сторожевое (Фото:www.facebook.com/PresscentrTavria)

Украинские военные освободили Сторожевое (Фото:www.facebook.com/PresscentrTavria)

Украинские военные освободили село Сторожевое в Донецкой области, об этом говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления в понедельник, 12 июня.

«Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35 отдельной бригаде морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Продолжение следует…», — говорится в сообщении.

Видео дня

11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военнослужащие деоккупировали Макаровку в Донецкой области. Она также подтвердила освобождение Благодатного в Донецкой области.

Ранее бойцы 7-го отдельного батальона Арей Украинской добровольческой армии 129-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ сообщили, что Силы обороны 10 июня освободили село Нескучное Волновахского района Донецкой области.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X