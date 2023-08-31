WSJ: Украинские войска прорвали главную линию обороны россиян на юго-востоке 31 августа, 14:33 Украинские военные в Запорожской области (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)

Силам обороны Украины удалось прорвать основную линию обороны российских оккупантов на юго-востоке страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal в четверг, 31 августа, ссылаясь на неназванного украинского офицера.

По его словам, десантники ВСУ ведут бои на укрепленных позициях россиян на окраине села Вербовое в Запорожской области. Также бойцы вышли на главную линию обороны к югу от освобожденного ранее соседнего Работино, пишет WSJ.

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Описывая продвижение, собеседник газеты поднял три пальца, обозначая так линии атаки через укрепленные российские позиции на западном фланге Вербового.

Фото: DeepState

«Значение этого наступления заключается в том, что Украина впервые прорвала главную российскую оборонительную линию — разветвленную систему минных полей, траншей и противотанковых заграждений, прикрытых артиллерией», — говорится в материале.

Сейчас Силы обороны пытаются увеличить «трещины» в этой линии, чтобы создать достаточно большую дыру, через которую сможет прорваться бронетехника, отмечает издание.

По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Бойцы продвигаются дальше от Работино до Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

27 августа американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что ВСУ достаточно продвинулись, чтобы атаковать на юге вторую линию оборонных укреплений России. Военные рассказали, что оккупанты успели возвести крепкую оборону, в частности бетонные сооружения, и бойцы «прорубили» проходы в минных полях, чтобы их техника и пехота могли наступать и двигаться вперед.

