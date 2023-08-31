«Успешное применение». Украинское дальнобойное оружие поразило цель россиян за 700 километров — Зеленский 31 августа, 13:32 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что дальнобойное оружие, которое произвела Украина, попало в цель российских оккупантов за 700 километров.

По его словам, о таком результате на селекторном совещании в четверг, 31 августа, отчиталось руководство Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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О какой именно цели идет речь, Зеленский не уточнил. Однако 700 км — это расстояние от Украины до Пскова, где в ночь на 30 августа на аэродроме прогремели взрывы. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило уничтожение четырех российских самолетов Ил-76.

28 августа Зеленский заявил, что Украина максимально увеличивает объемы производства собственного оружия и планирует производить пушки, снаряды, дроны, ракеты, бронетехнику.



20 июня Укроборонпром сообщил об успешном применении украинского ударного дрона с дальностью поражения 1000 км. 1 августа издание Newsweek заявило, что Москву впервые могли атаковать украинские дроны-камикадзе Бобер.

Украина неоднократно уверяла, что будет использовать переданное Западом оружие только на территории Украины, в том числе оккупированной, и не будет бить им по России. Однако, по словам Данилова, нет никаких запретов, чтобы применять для атак на РФ вооружение собственного производства.

