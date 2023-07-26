По Украине распространяется воздушная тревога. В России с аэродрома вылетели 12 бомбардировщиков Ту-95мс

26 июля, 13:53
Поделиться:
Работа ППО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Работа ППО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В большинстве регионах Украины в среду, 26 июля, объявили воздушную тревогу и предупреждают о ракетной опасности. С российского аэродрома Оленья вылетели 12 бомбардировщиков Ту-95мс.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Там заявили, что самолеты могут выйти на пусковые рубежи около 17:00, однако россияне уже осуществили пуск крылатых ракет. ВС ПС сообщали о ракетной угрозе для северных и западных регионов Украины.

Видео дня

Мониторинговые Telegram-каналы написали о взрывах в Житомирской и Винницкой областях. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов призвал жителей оставаться в укрытиях, заявив, что «все службы работают».

alerts.in.ua
Фото: alerts.in.ua
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крылатая ракета Война России против Украины Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины ракетная атака

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X