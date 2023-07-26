По Украине распространяется воздушная тревога. В России с аэродрома вылетели 12 бомбардировщиков Ту-95мс 26 июля, 13:53 Работа ППО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В большинстве регионах Украины в среду, 26 июля, объявили воздушную тревогу и предупреждают о ракетной опасности. С российского аэродрома Оленья вылетели 12 бомбардировщиков Ту-95мс.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Там заявили, что самолеты могут выйти на пусковые рубежи около 17:00, однако россияне уже осуществили пуск крылатых ракет. ВС ПС сообщали о ракетной угрозе для северных и западных регионов Украины.



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Фото: alerts.in.ua