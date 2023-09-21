Украина ударила ракетами Нептун по аэродрому Саки в Крыму, серьезно повреждена техника оккупантов — источники NV 21 сентября, 09:50 «Бавовна» в оккупированном Крыму (Фото:Telegram/Крымский ветер)

СБУ и ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму в ночь на четверг, 21 сентября. Об этом NV сообщили источники в СБУ. Нанесены серьезные повреждения технике оккупантов.

По данным собеседников, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК Панцирь. Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Именно эти беспилотники используют россияне для координации собственных воздушных атак, а также как боевой ударный дрон.

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Для поражения врага использовали беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем — запустили ракеты Нептун.

«Интересно, что даже руснявые Telegram-каналы подтверждают серьезные разрушения и потери — пишут о не менее 30 погибших военных», — сказал собеседник NV.

Инфографика: NV

В СБУ уверяют, что с каждым днем «бавовна» в Крыму будет цвести все больше — оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности на оккупированном полуострове.

Только за последнюю неделю Украина нанесла несколько успешных ударов по объектам оккупантов в Крыму. В ночь на 13 сентября в Севастополе были повреждены большой десантный корабль Минск и подлодка Ростов-на-Дону, которые находились на судоремонтном заводе. По данным украинской разведки, они не подлежат восстановлению.



14 сентября, по словам источника NV в СБУ, контрразведка спецслужбы вместе с ВМС ВСУ уничтожила возле Евпатории российский комплекс ПВО Триумф с помощью дронов и ракет Нептун. Успешную операцию подтвердил президент Владимир Зеленский.

20 сентября стало известно, что Силы обороны были уничтожены командным пунктом Черноморского флота РФ под Севастополем ракетами.