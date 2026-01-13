Силы обороны поразили украинскими ракетами завод по производству дронов в российском Таганроге

Пожар в Таганроге после серии взрывов утром во вторник, 13 января (Фото: Supernova+ / Telegram)

Служба безопасности Украины вместе с Военно-морскими силами ВСУ поразили завод по производству дронов Атлант Аэро в Таганроге Ростовской области РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Операцию осуществили Центр спецопераций Альфа СБУ вместе с подразделениями группировки сил и средств ВМС ВСУ. В результате попаданий на заводе наблюдалась серия громких взрывов и пожар.

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В СБУ рассказали, что Атлант Аэро занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных дронов типа Молния, а также составных частей для БпЛА Орион для российской армии.

Как отмечает СБУ, поражение завода снизит объемы производства беспилотников и ослабит технические возможности оккупантов по проведению разведывательно-ударных операций с применением дронов.

«Каждая остановленная линия производства — это сотни дронов, которые не полетят по украинским городам, не убьют мирных людей, не разрушат дома», — говорится в сообщении.

Генеральный штаб ВСУ уточнил, что подразделения Сил обороны Украины ударили по заводу ракетами украинского производства.

Ранее Telegram-каналы писали, что утром 13 января в российском городе Таганрог прогремела серия взрывов.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утверждает, что во время отражения воздушной атаки в Таганроге и Красносулинском районе силами ПВО якобы уничтожено и подавлено семь БпЛА.

В июне 2025 года руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил попадание в завод Атлант-Аэро. По его данным, предприятие получило повреждения в результате неустановленного поражения с воздуха.