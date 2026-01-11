Украина поразила три буровые установки Лукойла в Каспийском море

Силы обороны Украины поразили три буровые установки компании страны-агрессора РФ Лукойл в акватории Каспийского моря , сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram в воскресенье, 11 января.

Речь об установках имени Филановского, имени КОрчагина и имени Грайфера, которые Россия использует для обеспечения своей оккупационной армии. Зафиксированы попадания, масштабы ущерба уточняются.

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Также Силы обороны нанесли удар по пусковой установке ЗРК Бук-М3 в районе Бараничево на временно оккупированной территории в Луганской области. Это комплекс ПВО средней дальности, который россияне используют для борьбы с аэродинамическими целями. Предварительно, на месте удара зафиксировали попадания и взрывы.

Кроме того, Силы обороны атаковали склад материально-технического подразделения 49-й армии оккупантов в районе временно оккупированного Новотроицкого Херсонской области.

В Генштабе подчеркнули, что наносят удары по объектам, которые непосредственно причастны к ведению вооруженной агрессии против Украины, и системно ослабляют военно-экономический и наступательный потенциал оккупационных войск.

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В конце 2025 года Украина нарастила удары по российским нефтедобывающим объектам и судам, расположенным в акватории Каспийского моря, более чем в 900 км от границы. Все удары осуществлялись дальнобойными ударными дронами СБУ и Сил специальных операций ВСУ.

В частности, 11, 12 и 19 декабря Украина атаковала нефтедобывающую платформу им. Филановского. 12 и 15 декабря Силы обороны атаковали платформу им. Корчагина, повредив критическое оборудование, 19 декабря — буровую установку им. Грайфера.

Месторождение им. Филановского считается одним из крупнейших разведанных в российском секторе Каспия. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.