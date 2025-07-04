Военные, гражданские и незаконно осужденные: Украина и РФ провели новый обмен пленными

Украина и страна-агрессор Россия в пятницу, 4 июля, провели новый этап обмена военнопленными . Домой вернули украинских защитников, большинство из которых находились в плену с 2022 года.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Украина вернула военных, которые находились в разных регионах: Донетчина, Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, а также гражданские.

Реклама

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными добавил, что обмен состоялся согласно Стамбульским договоренностям о возвращении раненых, тяжелобольных и защитников до 25 лет.

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Самому молодому освобожденному сегодня защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему — 59 лет. Кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров. Среди освобожденных — защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет.

Из плена вернули незаконно осужденных защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев, добавили в Координационном штабе.

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Обменный процесс продолжается. Точное количество освобожденных людей будет объявлено после завершения всех этапов, сказано в сообщении.

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

26, 20, 19, 14, 12, 10 и 9 июня Украина и страна-агрессор проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, которые считались пропавшими без вести.

Кроме того, в рамках договоренностей в Стамбуле Россия передавала Украине тела погибших защитников в период с 11 по 16 июня. Всего передали, по данным Координационного штаба, около 6057 тел.