Украина будет праздновать Рождество 25 декабря — Зеленский подписал закон
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 28 июля, подписал закон, об изменении дат некоторых праздников. Теперь Украина будет отмечать Рождество 25 декабря.
Об этом говорится в карточке законопроекта № 9431.
Кроме переноса даты Рождества Христова, еще есть следующие изменения:
- 1 октября (вместо 14 октября) будут отмечать День защитников и защитниц и День Покрова Пресвятой Богородицы.
- 15 июля (вместо 28 июля) будут праздновать День украинской государственности.
Верховная Рада изменила даты государственных праздников 14 июля. В пояснительной записке к документу, автором которого является Зеленский, сказано, что цель — «отказ от российского наследия».
Ранее Православная Церковь Украины приняла решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года.
Это означает, что с этого дня верующие ПЦУ начнут отмечать религиозные праздники по новому календарю:
- Рождество будут праздновать 25 декабря вместо 7 января
- День Святого Николая 6 декабря вместо 19 декабря
- Крещение — 6 января вместо 18 января
В то же время не изменится дата празднования Пасхи и некоторых других праздников.