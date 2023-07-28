Украина будет праздновать Рождество 25 декабря — Зеленский подписал закон

28 июля, 14:20
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 28 июля, подписал закон, об изменении дат некоторых праздников. Теперь Украина будет отмечать Рождество 25 декабря.

Об этом говорится в карточке законопроекта № 9431.

Кроме переноса даты Рождества Христова, еще есть следующие изменения:

  • 1 октября (вместо 14 октября) будут отмечать День защитников и защитниц и День Покрова Пресвятой Богородицы.
  • 15 июля (вместо 28 июля) будут праздновать День украинской государственности.

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Верховная Рада изменила даты государственных праздников 14 июля. В пояснительной записке к документу, автором которого является Зеленский, сказано, что цель — «отказ от российского наследия».

Ранее Православная Церковь Украины приняла решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года.

Это означает, что с этого дня верующие ПЦУ начнут отмечать религиозные праздники по новому календарю:

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  • Рождество будут праздновать 25 декабря вместо 7 января
  • День Святого Николая 6 декабря вместо 19 декабря
  • Крещение — 6 января вместо 18 января

В то же время не изменится дата празднования Пасхи и некоторых других праздников.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Закон Праздники Рождество Владимир Зеленский

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