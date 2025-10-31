«До этого мы ни разу это не озвучивали. Но коротко и лаконично можем сказать, что один из трех Орешников был успешно уничтожен на их территории на Капустином Яру силами ГУР, СБУ и СВР», — сказал Малюк во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Интерфакс-Украина.

Реклама

По его словам, было получено «стопроцентное» подтверждение относительно уничтожения Орешника. Малюк отметил, что ранее об операции знал только Зеленский и несколько президентов других стран.

«Это было в тот момент, когда название Орешник еще в принципе никто в широкой общественности не знал, не использовал и россияне в то время особо им еще не угрожали. Если я не ошибаюсь, позапрошлым летом провели мы эту успешную операцию», — отметил глава СБУ.

Новость дополняется