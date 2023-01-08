Украина вернула из российского плена еще 50 защитников. Среди них — бойцы из Мариуполя и с ЧАЭС 8 января, 15:27 Андрей Ермак/Telegram

Украина и РФ провели первый в 2023 году обмен пленными в воскресенье, 8 января. Из российского плена вернулись еще 50 защитников.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



Домой вернулись 33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Это бойцы ВСУ (их 25), ТРО (5), Нацгвардии (13), Госпогранслужбы (4), Военно-морских сил (3), а также Сил специальных операций. Самому старшему освобожденному — 54 года, самому младшему — 19

Видео дня

«Возвращаем людей, которые попали в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят с Донецкого направления, из-под Бахмута, а также из Киевской, Черниговской, Херсонской областей и других регионов, где шли бои», — заявил Ермак.

По его словам, это не последний обмен и задача Украины вернуть всех защитников. Прошлый обмен состоялся 31 декабря 2022 года — из плена вернулись 140 украинцев.

По данным Координационного штаба по обращению с военнопленными, с начала полномасштабной войны Украина вернула уже 1646 военных и гражданских.