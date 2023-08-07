Украина вернула из российского плена еще 22 воинов, среди них — два офицера 7 августа, 11:55 Украинские защитники (Фото:https://t.me/ermaka2022)

В понедельник, 7 августа, вернули домой из плена еще 22 украинских воинов.

Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые», — сказано в сообщении.

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По словам Ермака, самому старшему исполнилось 54 года, самому младшему — 23 года.

Фото: https://t.me/ermaka2022

Глава Офиса президента заявил, что все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков.