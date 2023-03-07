Украина вернула из российского плена 130 защитников. Из них — 71 с Азовстали

7 марта, 16:54
Поделиться:
Из российского плена вернулись еще 130 защитников Украины (Фото:Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram)

Из российского плена вернулись еще 130 защитников Украины (Фото:Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram)

Украина вернула из плена России 126 защитников и четырех защитниц во вторник, 7 марта.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Домой вернулись:

  • 45 военных ВСУ;
  • 25 нацгвардейцев;
  • 23 пограничника;
  • 21 воин Военно-морских сил;
  • восемь теробороновцев;
  • восемь представителей Государственной специальной службы транспорта.

Видео дня

Среди украинцев — 87 защитников Мариуполя, 71 из которых — с Азовстали. Также освободили 35 человек с Донецкого направления, взятых в плен в районе Бахмута и Соледара. Самому младшему освобожденному еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро будет 64.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что большинство защитников вернулись с ранениями и болезнями, приобретенными в боях и во время пребывания в плену.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 16 февраля. Тогда домой вернулся 101 украинец, в том числе один гражданский — заммэра временно оккупированного Энергодара Иван Самойдюк, находившийся в российском плену 333 дня.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Мариуполь Пленные Пленный Азовсталь Обмен пленными Андрей Ермак

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X