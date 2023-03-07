Украина вернула из российского плена 130 защитников. Из них — 71 с Азовстали
Из российского плена вернулись еще 130 защитников Украины (Фото:Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram)
Украина вернула из плена России 126 защитников и четырех защитниц во вторник, 7 марта.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Домой вернулись:
- 45 военных ВСУ;
- 25 нацгвардейцев;
- 23 пограничника;
- 21 воин Военно-морских сил;
- восемь теробороновцев;
- восемь представителей Государственной специальной службы транспорта.
Среди украинцев — 87 защитников Мариуполя, 71 из которых — с Азовстали. Также освободили 35 человек с Донецкого направления, взятых в плен в районе Бахмута и Соледара. Самому младшему освобожденному еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро будет 64.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что большинство защитников вернулись с ранениями и болезнями, приобретенными в боях и во время пребывания в плену.
Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 16 февраля. Тогда домой вернулся 101 украинец, в том числе один гражданский — заммэра временно оккупированного Энергодара Иван Самойдюк, находившийся в российском плену 333 дня.