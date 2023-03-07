Украина вернула из российского плена 130 защитников. Из них — 71 с Азовстали 7 марта, 16:54 Из российского плена вернулись еще 130 защитников Украины (Фото:Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram)

Украина вернула из плена России 126 защитников и четырех защитниц во вторник, 7 марта.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Домой вернулись:

45 военных ВСУ;

25 нацгвардейцев;

23 пограничника;

21 воин Военно-морских сил;

восемь теробороновцев;

восемь представителей Государственной специальной службы транспорта.

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Среди украинцев — 87 защитников Мариуполя, 71 из которых — с Азовстали. Также освободили 35 человек с Донецкого направления, взятых в плен в районе Бахмута и Соледара. Самому младшему освобожденному еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро будет 64.



В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что большинство защитников вернулись с ранениями и болезнями, приобретенными в боях и во время пребывания в плену.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram

Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 16 февраля. Тогда домой вернулся 101 украинец, в том числе один гражданский — заммэра временно оккупированного Энергодара Иван Самойдюк, находившийся в российском плену 333 дня.

