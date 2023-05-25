Украина вернула из российского плена 106 защитников Бахмута. Большинство считали пропавшими без вести 25 мая, 14:16 Украинские военные вблизи Бахмута, 12 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украина вернула из российского плена в четверг, 25 мая, еще 106 защитников. Это воины с Бахмутского направления.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Всего домой вернулись восемь офицеров и 98 солдат и сержантов.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что 98 военных входят в ВСУ, среди которых 21 представитель теробороны. Также Украина освободила семерых пограничников и одного бойца Государственной специальной службы транспорта.

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«Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, который не позволил врагу наступать дальше вглубь нашего востока. Каждый из них — герой нашего государства», — заявил Ермак.



68 возвращенных бойцов считали пропавшими без вести. Как рассказали в КШВОВ, как минимум семь защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания.

Также Украина репатриировала три тела: двух иностранцев и украинки.



6 мая домой вернули 45 защитников Азовстали. Всего с начала полномасштабного вторжения Украина освободила из российского плена 2430 человек, 139 из которых — гражданские.

