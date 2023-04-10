Новый большой обмен. Украина вернула из плена России еще 100 защитников и защитниц — фото 10 апреля, 16:34 10 апреля Украина вернула из плена России 100 защитников и защитниц (Фото:КШВОВ/Telegram)

Украина и РФ провели новый большой обмен в понедельник, 10 апреля. Домой из российского плена вернулись 80 защитников и 20 защитниц.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди 100 освобожденных бойцов девять офицеров, остальные — представители рядового и сержантского состава. Вызволенные защитники обороняли Мариуполь, Азовсталь, Бахмут, Гостомель, Чонгар, остров Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС, а также участвовали в боях на разных направлениях фронта.

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Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными/Telegram

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными/Telegram

Домой вернулись:

24 нацгвардейца;

22 пограничника;

22 представителя Военно-морских сил;

21 военный ВСУ;

11 терроборонцев.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, обмен был «непростым». Почти половина из освобожденных защитников имеют тяжелые ранения, болезни или подверглись пыткам.



Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными/Telegram

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными/Telegram

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными/Telegram

В минобороны РФ заявили о возвращении 106 россиян. Также Украина уже во второй раз без всяких условий передала России еще пятерых тяжелораненых оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в плену. Ранее в одностороннем порядке Киев это сделал 24 марта.