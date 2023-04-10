Новый большой обмен. Украина вернула из плена России еще 100 защитников и защитниц — фото
10 апреля Украина вернула из плена России 100 защитников и защитниц (Фото:КШВОВ/Telegram)
Украина и РФ провели новый большой обмен в понедельник, 10 апреля. Домой из российского плена вернулись 80 защитников и 20 защитниц.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Среди 100 освобожденных бойцов девять офицеров, остальные — представители рядового и сержантского состава. Вызволенные защитники обороняли Мариуполь, Азовсталь, Бахмут, Гостомель, Чонгар, остров Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС, а также участвовали в боях на разных направлениях фронта.
Домой вернулись:
- 24 нацгвардейца;
- 22 пограничника;
- 22 представителя Военно-морских сил;
- 21 военный ВСУ;
- 11 терроборонцев.
По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, обмен был «непростым». Почти половина из освобожденных защитников имеют тяжелые ранения, болезни или подверглись пыткам.
В минобороны РФ заявили о возвращении 106 россиян. Также Украина уже во второй раз без всяких условий передала России еще пятерых тяжелораненых оккупантов, в том числе единственную женщину, которая находилась в плену. Ранее в одностороннем порядке Киев это сделал 24 марта.