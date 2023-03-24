Украина вернула тела еще 83 погибших защитников 24 марта, 11:28 Церемония похорон погибших в войне украинских бойцов, 10 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина вернула тела еще 83 погибших в развязанной Россией полномасштабной войне военных в пятницу, 24 марта.

Об этом сообщает Минреинтеграции.



Тела погибших защитников передали с временно оккупированных территорий в соответствии с нормами Женевской конвенции. В процессе были задействованы Офис Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции и силовые структуры.



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3 марта Украина вернула тела 17 погибших украинских бойцов. В июне 2022 года стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160». С этого времени этот процесс не останавливается.