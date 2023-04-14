Украина вернула тела еще 82 погибших военных 14 апреля, 11:55 Похороны погибших в войне украинских бойцов, 10 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина вернула тела еще 82 погибших в развязанной Россией полномасштабной войне защитников в пятницу, 14 апреля.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Тела бойцов передали с временно оккупированных территорий в соответствии с нормами Женевской конвенции. В процессе были задействованы Офис Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции и силовые структуры.



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24 марта Украина вернула тела 83 погибших украинских бойцов. В июне 2022 года стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160». С этого времени этот процесс не останавливается.

