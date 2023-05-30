Украина вернула тела еще 79 погибших военных 30 мая, 12:24 Церемония похорон погибших в войне украинских бойцов, 10 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина вернула тела еще 79 погибших в развязанной Россией полномасштабной войне защитников во вторник, 30 мая.

Об этом сообщает Минреинтеграции.



Тела павших защитников передали с временно оккупированных территорий в соответствии с нормами Женевской конвенции. Это произошло при участии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

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«Тела наших защитников передадут их семьям для достойного захоронения», — добавили в ведомстве.

5 мая Украина вернула тела 80 погибших украинских бойцов. В июне 2022 года стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160». С этого времени этот процесс не останавливается.