Украина вернула тела 25 погибших защитников

25 октября, 11:45
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Украина вернула тела 25 погибших защитников (Фото:minre.gov.ua)

Украина вернула тела 25 погибших защитников (Фото:minre.gov.ua)

Во вторник, 25 октября, состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных, Украина вернула тела 25 погибших защитников.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

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Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Во вторник, 16 августа, Украина вернула тела 19 погибших украинских защитников.

12 августа Котенко сообщил, что удалось вернуть тела 522 погибших защитников, находившихся в списках пропавших без вести.

https://www.youtube.com/watch?v=eZeMbi95s3g
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Военные Война России против Украины Минреинтеграции

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