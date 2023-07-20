Украина начала применять американские кассетные боеприпасы — WP
Украинские военные возле американской гаубицы M777 155 мм. Кассетные снаряды именно такого калибра США должны были предоставить ВСУ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Украинские военные впервые использовали предоставленные США кассетные боеприпасы, ударив ими по укрепленным позициям российских оккупантов на юго-востоке, сообщает The Washington Post, ссылаясь на ознакомленных с этим вопросом украинских чиновников.
По словам неназванного собеседника газеты, ВСУ атаковали ими позиции РФ, «чтобы разбить окопы, замедляющие продвижение украинских сил».
«Кроме передовых позиций на юго-востоке Украины, кассетные боеприпасы, как ожидается, также будут применять возле города Бахмут, который контролирует Россия, — места самой длительной и кровавой битвы в войне», — говорится в материале.
Ранее в опубликованном 18 июля интервью командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что кассетные боеприпасы будут готовы к использованию «в течение нескольких дней». Журналисты BBC видели предназначенные для этого гаубицы M777 на позициях вокруг Бахмута.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. По словам командира 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко Александра Бакулина, они нужны для того, чтобы «нанести максимальный урон вражеской пехоте».
В Белом доме объяснили, что приняли это решение несмотря на риски, поскольку без этих боеприпасов Украина не сможет эффективно проводить контрнаступление. Там объяснили, что у США заканчивались снаряды для артиллерии для передачи Киеву.
В Минобороны Украины подчеркнули, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.