Украина начала применять американские кассетные боеприпасы — WP

20 июля, 14:15
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Украинские военные возле американской гаубицы M777 155 мм. Кассетные снаряды именно такого калибра США должны были предоставить ВСУ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные возле американской гаубицы M777 155 мм. Кассетные снаряды именно такого калибра США должны были предоставить ВСУ (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные впервые использовали предоставленные США кассетные боеприпасы, ударив ими по укрепленным позициям российских оккупантов на юго-востоке, сообщает The Washington Post, ссылаясь на ознакомленных с этим вопросом украинских чиновников.

По словам неназванного собеседника газеты, ВСУ атаковали ими позиции РФ, «чтобы разбить окопы, замедляющие продвижение украинских сил».

«Кроме передовых позиций на юго-востоке Украины, кассетные боеприпасы, как ожидается, также будут применять возле города Бахмут, который контролирует Россия, — места самой длительной и кровавой битвы в войне», — говорится в материале.

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Ранее в опубликованном 18 июля интервью командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что кассетные боеприпасы будут готовы к использованию «в течение нескольких дней». Журналисты BBC видели предназначенные для этого гаубицы M777 на позициях вокруг Бахмута.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия генерал Александр Тарнавский заявил, что такие боеприпасы могут радикально изменить ситуацию на поле боя. По словам командира 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко Александра Бакулина, они нужны для того, чтобы «нанести максимальный урон вражеской пехоте».

В Белом доме объяснили, что приняли это решение несмотря на риски, поскольку без этих боеприпасов Украина не сможет эффективно проводить контрнаступление. Там объяснили, что у США заканчивались снаряды для артиллерии для передачи Киеву.

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В Минобороны Украины подчеркнули, что будут использовать кассетные боеприпасы только в местах скопления российских военных, за пределами городов, чтобы избежать рисков для мирного населения.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Бахмут Война России против Украины Кассетные боеприпасы

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