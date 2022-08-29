Минобороны Словакии наградило украинский народ за участие в освобождении страны от нацистов и борьбу с агрессией РФ 29 августа, 21:48 Вручение награды (Фото:Veľvyslanectvо Ukrajiny v SR / Facebook)

Министр обороны Словакии Ярослав Надь передал украинскому посольству награду для украинцев за борьбу с российской агрессией и помощь словакам в прошлом столетии.

Об этом сообщило посольство Украины в Словакии.

Надь вручил награду украинцам за участие в Словацком национальном восстании, освобождении Словакии от нацистов, а также за стойкость, несокрушимость и непреклонность в войне с российскими оккупантами.

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Вручение награды состоялось 29 августа по случаю Дня Словацкого национального восстания. На церемонии присутствовали в частности президент Зузана Чапутова и премьер-министр Эдуард Гегер. Награду принял атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Словакии Богдан Харчук.

Словацкое национальное восстание — это вооруженное восстание 1944 года, во время которого словацкие силы сопротивления противостояли так называемой Первой Словацкой республике — государственному образованию, которое являлось сателлитом нацистской Германии.

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