Украину «оккупировали» бабочки. Почему их так много

Украинские села и города «атакуют» необычно большие стаи бабочек. Откуда они взялись и почему сейчас их так много?
Україну «атакують» метелики. Соцмережами ширяться фото і відео, на яких видно велику кількість крилатих в українських селах і містах, зокрема в Києві. Звідки вони взялися і чому їх зараз так багато?
«Що за напасть в Требухові - уже, мабуть, чотири години летять метелики, їх мільйони», — пише Олександр Каленченко.
Таких записів у Facebook зараз можна знайти чимало.
Як повідомляють у міністерстві екології, йдеться про сонцевика будякового — метелика родини сонцевикових, якого іноді також називають чортополохівка.
Це мігруючий вид. Взимку метелики мігрують у теплі краї - в Північну Африку, а навесні знову повертаються на північ, зокрема, й в Україну. Ось так виглядає карта їхньої міграції.
В Україні вони відкладають яйця, гусінь росте і заляльковується, після чого вже протягом місяця лялечки лускаються, з них виростають нові метелики.
Як правило, метелики відкладають яйця групами і неодночасно. Тому нове покоління з’являються поступово і не так масово.
Проте цього року, як і впродовж кількох попередніх, через коротку весну метелики відклали яйця майже одночасно, в перший вдалий за погодними умовами день.
Як наслідок, всі нові метелики з’явилися так само одночасно — після першого ж літнього дощу.
За словами Валерія Корнєєва, завідувача відділу ентомології Інституту зоології НАН України, протягом літа метелики дадуть іще декілька ґенерацій — найімовірніше, дві або три.
Наприкінці літа, каже пан Корнєєв, вони знову відлетять на південь, і повернуться лише наступної весни.
У відомстві розповідають, що метелики цього виду під час міграції долають величезні відстані. Швидкість переміщення може сягати 50 км/год. За добу вони пролітають до 500 км.
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