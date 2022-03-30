Половина всех беженцев. Украину были вынуждены покинуть два миллиона детей — ЮНИСЕФ

30 марта, 18:11
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Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Половина всех беженцев, покинувших Украину с начала военного вторжения России, это дети. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Всего Украину покинули два миллиона детей, сообщили в организации.

Отмечается, что в Польшу прибыло более 1,1 миллиона человек, сотни тысяч — в другие страны, среди которых Румыния, Молдова, Венгрия, Словакия и Чехия.

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Также, по данным ЮНИСЕФ, в ходе конфликта погибло более 100 детей, более 130 получили ранения. Более 2,5 миллионов детей были вынуждены покинуть свои дома, но остались в пределах Украины, убеждены в организации.

Ранее сообщалось, что Украину всего покинули 4 млн 19,29 тысяч человек из-за российской агрессии.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Беженцы Российская агрессия Война в Украине Дети

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