РФ выпустила по Украине 15 дронов Shahed: в Генштабе сообщили, сколько удалось сбить

28 марта, 07:24
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Россия массированно атаковала Украину дронами Shahed (Фото:Главное управление ГСЧС в Киеве)

Россия массированно атаковала Украину дронами Shahed (Фото:Главное управление ГСЧС в Киеве)

В ночь на вторник, 28 марта, Россия массированно атаковала Украину иранскими дронами Shahed. Всего страна-агрессор выпустила 15 таких беспилотников.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке в Facebook, украинские защитники сбили 14 вражеских дронов.

Также в Генштабе предупредили, что вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по Украине остается высокой.

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Ранее в Воздушных силах сообщали об уничтожении 12 из 13 дронов Shahed.

По данным столичных властей, в небе над Киевом выявили и уничтожили 12 вражеских Shahed.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Дроны Война России против Украины Генштаб ВСУ Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131

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