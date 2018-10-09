Украинцы в группе Вагнера. Почему в ЧВК заинтересованы в украинских наемниках

Щонайменьше 10% всех тех, кто воевал в рядах российской частной военной компании Вагнер - украинцы. Большинство из них приняли гражданство РФ, рассказал глава аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов. По его словам, на временно оккупированной территории Донбасса до сих пор существуют их вербовочные пункты. Об этом - в сюжете Радио НВ.

"Компания не имеет постоянного состава. Это контрактная основа ротации. Ее срок - от месяца и более. Через ЧВК Вагнер прошло более 5 тыс. человек. Мы фиксировали их на территории Луганской области. В Донецком регионе их зафиксировали лишь в Дебальцево. У нас есть информация, где дислоцируется небольшое подразделение из состава ЧВК Вагнер. Он насчитывает несколько десятков человек", - рассказал Гуськов.

Участие в сирийском конфликте

В начале войны большинство людей, которые вступали добровольцами в подобные формирования, были сторонниками радикальных и шовинистских взглядов, рассказал редактор издания Новости Донбасса Алексей Мацука. После участия ПВК Вагнера в боях в Сирии эта информация была засекречена, добавил журналист.

На линии разграничения

Как пояснил военный эксперт Олег Жданов, частная военная компания Вагнер является полностью созданной из наемников, идейных людей в ней почти нет. В 2014-2015 годах один боец ​​мог получить в ней до 10 тыс. долларов в месяц.

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Руководство компании также пытается привлечь в свои ряды и украинцев, поскольку последние хорошо показали себя в бою. Сейчас Вагнер выполняет задачи по боевой разведке на линии разграничения, утверждает Жданов.

"Я бы сравнил ЧВК Вагнера с иностранными легионами Франции. Правовой статус у них никакой. Тот, кто тебя нанял, вообще тебя не знает. Если кто-то получил ранения, ему должны выплачивать страховку. В Луганске их держат, скорее всего, чтобы контролировать ситуацию изнутри", - отметил Жданов.

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В феврале этого года ЧВК Вагнера понесла значительные потери под ударами авиации международной коалиции в Сирии. Погибшие не были военнослужащими регулярной российской армии.

Неофициальная военная организация

Частная военная компания Вагнер - неофициальная военная организация, которая не входит в регулярные Вооруженные силы России и не имеет никакого юридического статуса. Существование ЧВК официальные лица в России отрицают.

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Использование наемников запрещено Уголовным кодексом РФ. ПВК Вагнера, как считается, выросла с военной компании Славянский корпус, который выполнял боевые задачи в Сирии еще в 2013 году. Первое свидетельство о деятельности ЧВК было зафиксировано украинскими спецслужбами в мае в 2014 году на Донбассе.

Глава СБУ Грицак заявил о причастности вагнеровцев к уничтожению военно-транспортного самолета Ил-76, штурма Донецкого аэропорта и боевых действий в Дебальцево. Со второй половины 2015 года свидетельство активности ЧВК Вагнер появлялись уже в Сирии. Считается, что ее бойцы активно принимали участие в первом и втором штурме Пальмиры в 2016 и 2017 годах.

По данным британской ВВС, боевики Вагнера были замечены также в Судане.