Украинцы много тратят на еду и алкоголь. Какое отношение таких расходов к заработкам в других странах мира

Рост цен на продукты в Украине продолжится и в следующем году

Украина вошла в топ-10 стран, граждане которых больше всего тратят на продукты. В пятерку товаров по суммарным затратам попали пищевые продукты, сигареты и алкоголь. Такие данные в конце мая опубликовало Министерство сельского хозяйства США. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По данным американских аналитиков, в 2016 году украинцы потратили 38% всех доходов на продукты и не более 8% - на алкоголь и сигареты. По подсчетам Госкомстата, украинцы на питание тратят еще больше - 43%, сообщил председатель ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Европейские цены против украинских зарплат

По его мнению, это связано с тем, что доходы украинцев в течение нескольких последних лет падали, в то время как цены на продукты питания - росли.

В Великобритании сегмент расходов на еду и курение составляет почти 12% от доходов

Сейчас по оценке Дорошенко, доходы около 10% украинцев несколько стабилизировались и даже начали расти, впрочем около 30% населения зарабатывает меньше, чем минимальная зарплата.

А те, кто получают среднюю заработную плату, все равно вынуждены покупать меньше еды, сказал Дорошенко.

"Мы покупаем меньше из-за того, что наша покупательная способность падает. Не из-за предпринимательских доходов, не, тем более, через заработную плату и социальные выплаты не можем получить столько, сколько мы получали раньше. Здесь не цены на продукты виноваты, а лишь то, что мы получаем гораздо меньше, чем все остальные", - подчеркнул Дорошенко.

Украинцы зарабатывают в четыре раза меньше, чем китайцы. В пять раз меньше, чем поляки. В шесть раз зарплаты в Украине меньше, чем в Литве, сообщил Дорошенко. Цены на продукты в Украине уже достигли европейского уровня, однако, уровень зарплат - нет.

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Рост цен на продукты в Украине продолжится и в следующем году, уверен глава Ассоциации поставщиков торговых сетей. Среди продуктов, которые будут дорожать - мясо, в том числе говядина и свинина, социальный хлеб, сливочное масло, прогнозирует Дорошенко.

О тенденциях расходов на продукты в разных странах мира

Согласно данным министерства сельского хозяйства США, американцы в позапрошлом году потратили чуть больше 8% на питание, алкоголь и сигареты.

Только 10% украинцев несколько стабилизировали свои доходы

В Европе на эти товары менее тратят британцы - почти 12%. Поляки тратят на питание 16,5%, на алкоголь - чуть более 6%. В Китае на продукты питания тратят 22,5%, а 2,5% доходов идут на выпивку и табачные изделия.

В соседней Беларуси на продукты тратят примерно 36% совокупных средств. В России - почти 30%, в Венгрии - примерно 18%. В Германии тратять более 10% доходов на питание, алкоголь и курение. Больше, чем в Украине, питание стоит в африканских странах - Нигерии, Кении и Камеруне.

В частности, в Нигерии и Кении на еду тратят больше половины доходов. В то же время, на курение и алкоголь там выделяют меньше денег, чем в Украине. Жителям Эстонии, Беларуси, Венгрии и Чехии алкогольные напитки и сигареты обходятся в большую сумму, чем украинцам. Всего исследование провели в 92 странах.

Украинцы много тратят на еду, так как имеют травму поколений. Связано это с тем, что на генетическом уровне закреплена память о голодоморах. Поэтому большинство стремится наесться впрок.

Люди со средней заработной платой в Украине вынуждены покупать меньше еды

Такое мнение высказала кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины Елена Вознесенская. Таким образом, украинцы пытаются удовлетворить потребность в пище, которую была у предыдущих поколений. Еще один фактор - это культура общения через пищу. Она характерна народам, живущим на юге Европы, считает Вознесенская.

А вот среди стран, в которых совершенно другой подход к еде, например в Японии, несколько часов проводят за чаепитием, а не за едой, объяснила психолог.

Несмотря на то, что украинцы много едят, нация не склонна к полноте. Это связано с тем, что в нашей культуре принято много работать, говорит Вознесенская. К понятию "много работать" относится не только работа за зарплату, но и занятия вне места трудоустройства, когда работа как явление продолжается дома, добавила социальный психолог.

Ранее сообщалось, что в Украине по итогам 2017 один гражданин задекларировал доход более 1 млрд грн.