Украинцы стоят в очереди. Возможно ли получить услугу лечения за рубежом за счет государства

Большинство пациентов не знаю о том, что могут воспользоваться государственной программой лечения за границей

По меньшей мере 30 украинцев стоят в очереди на лечение за рубежом. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский отметил, что на лечение пациентов по специальной программе Минздрава предусмотрено 80 млн гривен. Он рассказал, что процедура согласования лечения довольно долгая и кропотливая. Специальная комиссия рассматривает историю болезни каждого пациента, все его документы, заключения экспертов.

Эффективность государственной программы лечения за рубежом трудно оценить, поскольку Министерство здравоохранения не обнародует подробных отчетов по этому поводу

По словам Линчевского, в течение 2017 года лечение за рубежом проходили более 200 пациентов, что является наибольшим показателем за все время существования подобной программы.

"Один из упреков министерству со стороны Счетной палаты заключался в том, что 25% пациентов, которые отправляются за границу, потом скоро умирают. Министерству закидывалось неэффективное или неэкономное расходование средств. Наша позиция такова, и она высказывалась там. О том, что независимо от биологии заболевания и тяжести, даже если лечение может облегчить страдания, этот шанс необходимо использовать ", - отметил Линчевский.

Замминистра добавил, что основной критерий отбора больных - отсутствие необходимого лечения в Украине. По словам Линчевского, это в основном случаи, когда пациенты нуждаются в трансплантации от неродственного донора. Такие процедуры в Украине сейчас не делают.

25 мая по обращению председателя парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, Счетная палата предоставила стенограмму выступления Александра Линчевского с заседания, на котором Минздрав отчитался об использовании средств госбюджета.

В своем выступлении заместитель министра объяснил, что четверть пациентов, которые лечатся за границей, умирают из-за того, что онкологические заболевания относятся к неизлечимым. Позже в Министерстве здравоохранения заявили, что слова Линчевского вырваны из контекста.

Рядовые граждане не знают об условиях программы и о том, как они могут получить лечение в других странах за бюджетные средства

Процедура отбора пациентов для лечения за границей происходит непрозрачно. Такое мнение высказал председатель национального движения За трансплантацию Юрий Андреев. Он также отметил, что в декабре прошлого года в очереди на лечение за рубежом было более 70 украинцев, а также оставалось 20 млн гривен на эти цели.

Однако, по словам Андреева, эти средства перечислили назад в бюджет вместо того, чтобы потратить их на лечение пациентов.

"Комиссия оплачивает пациентов из этой очереди выборочно. У нас есть информация, что по телефонным звонкам происходит. Пациентам не говорят, в каком состоянии рассмотрение их дела. Происходит полное игнорирование. На звонки самих пациентов отвечают: "Перезвоните через неделю". Это при том, что в Комиссии министерства здравоохранения, в соответствии с положением, есть 20 рабочих дней на то, чтобы поставить тяжело больного пациента на учет", - рассказал Андреев.

Эффективность государственной программы лечения за рубежом трудно оценить, поскольку Министерство здравоохранения не публикует широкой общественности подробных отчетов по этому поводу, отметил президент международного благотворительного фонда Здоровье украинского народа Сергей Сошинский.

Еще одной проблемой он назвал отсутствие информационной кампании Минздрава по этому поводу. По словам эксперта, рядовые граждане не знают об условиях программы и о том, как они могут получить лечение в других странах за бюджетные средства.

"Очень много вопросов, например, как избирается подрядчик за рубежом, кто отслеживает показатели эффективности, по какому принципу пациенты попадают в списки. В целом информация достаточно закрытая", - сказал Сошинский.

Директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров возмутился заявлением Линчевского. Тодуров отметил, что в его практике было немало случаев, когда совершенно безнадежные больные выздоравливали. Он отметил, что один из его пациентов после трансплантации сердца живет уже почти 15 лет.