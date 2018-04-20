Украинцы стали больше ценить свое гражданство, значительно поднявшись в мировом рейтинге

В рейтинге гражданств мира Украина улучшила свои позиции на 19 пунктов.

По итогам оценок прошлого года украинцы стали лучше относиться к своей стране и заняли 80 место в сравнении с 99-ым за предыдущий период.

Соответствующий рейтинг Quality of Nationality Index, QNI опубликовала компания The Henley & Partners.

"Эксперты ранжировали 209 гражданств по разным показателям за период с 2013 по 2017 год", - сказано в сообщении.

Индекс гражданств мира учитывает как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах), влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.

Впервые лидером рейтинга стала Франция, потеснив традиционного лидера Германию (оказалась на 2 месте).

По темпам улучшения отношения к своему гражданству лидерами вместе с Украиной оказалась Грузия (поднялась на 20 пунктов). Аналитики считают, что такая симпатия вызвана предоставление странам безвизового режима с Евросоюзом в 2017 году. Пять лет назад Украина занимала 74-е место (2013 год) и 78-е место в 2014 году, однако после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе отношение соотечественников к своему гражданству снизилось.

Напомним, в январе сообщалось, что благодаря безвизу Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ и 44-е в мире.