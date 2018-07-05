Война с Россией по инерции. Что больше всего волнует украинский Восток

Главной проблемой большинство украинцев считают войну на Востоке Украины - 70% респондентов. Такие данные исследования обнародовал Киевский международный институт социологии. Также среди основных забот граждане назвали уровень жизни, экономическую ситуацию и безопасность Украины. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Меньше всего соотечественники переживают из-за статуса русского языка в Украине - только 2% респондентов, а отношениями с Европейским Союзом - 4%. В то же время такие проблемы, как отношения между украинскими гражданами разных национальностей, возрождение украинской нации, аннексия Крыма, волнуют каждого 20 опрошенного.

Экология волнует украинца

Интересной находкой исследования стало то, что украинцы все больше волнуются за экологию. По сравнению с 2017 годом из них беспокоятся вдвое больше респондентов - почти 10%.

Мужчин больше, чем женщин, волнует безопасность Украины и политическая ситуация

"Молодежь включается в определенные экологические движения. Есть маленькие толчки, которые вызвали беспокойство экологическими проблемами", - считает научный сотрудник Киевского международного института социологии Лиана Новикова.

Хотя война на Донбассе и остается в топе болезненных проблем для граждан, однако из-за ее продолжительности она уже не является актуальной, отметил эксперт. Войну на Донбассе люди для себя часто определяют как одну из главных проблем больше по инерции, рассказал научный сотрудник лаборатории психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии Игорь Гусев. Так, как люди на это реагировали еще два года назад, эта проблема уже не волнует общество, которое устало, признал он.

Экономическая ситуация

Зато экономическая ситуация была и будет оставаться в топе волнений украинцев, добавил Гусев. С одной стороны, это связано с ожиданиями общества иметь более высокие стандарты жизни. С другой, посттоталитарное общество травмировано развалом Советского Союза, проблемами в стране. Научный сотрудник отметил, что "насытиться, нам нужно больше, чем обществам, которые не были травмированы", имея в виду Украину.

Что беспокоит украинцев разного пола и возраста

Жителей Запада значительно меньше жителей всех регионов волнует уровень жизни и экономическая ситуация в стране. Разница между этими регионами в 7-15%. Более о безопасности страны беспокоятся на Западе и Юге.

Многих на Юге и на Востоке беспокоит статус русского языка

Отношения с Россией больше будоражат жителей Востока и Юга - 25% и 18% соответственно. Такая же ситуация со статусом русского языка в Украине. Он больше беспокоит жителей восточных и южных областей. Это является большой проблемой для каждого 20 человека из этой части страны.

В Центре и на Западе - только каждого сотого респондента. В то же время отношения с Евросоюзом сравнительно больше всего беспокоят жителей западного региона - 6% опрошенных. Отношениями между гражданами Украины разных национальностей больше обеспокоены жители Юга.

Женщины больше, чем мужчины, озабочены войной на Востоке и уровнем жизни. Мужчин сравнительно больше, чем женщин, волнует безопасность Украины, политическая ситуация, возрождение украинской нации и оккупация Крыма. Экономическая ситуация в Украине больше беспокоит жителей городов. Экологическими проблемами больше проникается городское население - 11% против 7% крестьян. Именно эти проблемы волнуют граждан до 49 лет.

Во время исследования во второй половине мая опросили более 2000 человек старше 18 лет во всех регионах страны, кроме окупованного Крыма и неподконтрольный Украине части Донецкой и Луганской областей.