Украинцы объяснили, почему выбирают Польшу как страну для заработков, и назвали главные трудности – опрос

3% украинских заробитчан увидели в Польше возможность учиться и развиваться

53% украинцев назвали главной причиной выбора Польши как страны для заработков географическую близость.

Таковы результаты исследования социологической группы Рейтинг.

44% опрошенных отметили, что мотивом выбора был больший размер заработной платы, 34% респондентов - низкий языковой барьер, 30% - наличие членов семьи или знакомых, которые уже есть в Польше.

21% украинцев подчеркнули, что выбрали Польшу из-за большего количества предложений работы в этой стране, чем в других.

Стабильная политическая и экономическая ситуация в Польше, культурно-историческая близость, невозможность выбрать другую страну Европы, кроме Польши, как мотивы обозначили от 6 до 7% опрошенных.

По 3% увидели в Польше возможность обучения или же лучшие перспективы личного развития.

Высокий уровень зарплаты и большее количество предложений на польском рынке труда чаще было мотивом выбора для молодежи и лиц среднего возраста. Также это мотивировало несколько чаще мужчин. Зато женщины чаще мужчин выбирали Польшу из-за низкого языкового барьера и наличия там родственников.

В то же время. 39% украинцев назвали долговременную разлуку с семьей самым трудным фактором работы в Польше.

32% жаловались на многочасовой рабочий день, 28% - на тяжелые условия труда, 24% - на отсутствие социальной защиты украинских заробитчан.

14% считают проблемой неприязненное отношение к украинцам со стороны поляков, 13% - административные формальности при оформлении документов, 12% - языковой барьер, 9% - отсутствие выходных, 8% - плохие бытовые условия, 4% - конфликты с руководителем/нанимателем, 3% - конфликты с коллегами.

Опрос проводился с 9 по 26 февраля среди совершеннолетних жителей Львова, Ивано-Франковска, Тернополя и Луцка, которые выезжали на работу в Польшу в течение последних пяти лет. Было опрошено 400 человек методом формализованного интервью.

Ранее заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что в Польше задумались над созданием государственного агентства по делам украинских мигрантов, которое бы контролировало защиту их трудовых прав.

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Напомним, 12 февраля в Польше вступили в силу изменения в закон об иностранцах, которые в целом упрощают процесс трудоустройства ряду категорий иностранцев.