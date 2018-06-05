Украинцев предупредили об опасности поездок в Гватемалу из-за мощного извержения вулкана Фуэго

Министерство иностранных дел Украины порекомендовало соотечественникам воздержаться от посещения Гватемалы в районе извержения вулкана Фуэго.

В пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства попросили проявлять повышенную бдительность и осторожность во время посещения страны, отслеживать сообщения местных служб по развитию ситуации.

Там добавили, что извержение вулкана может влиять на расписание авиатранспорта, оно может меняться из-за закрытия главного аэропорта Гватемалы Ла Аурора.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам рекомендуется обратиться в Посольство Украины в Мексиканских Соединенных Штатах по телефону "горячей линии" (+52155) 1451-4776, адрес электронной почты emb_mx @ mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, 3 июня в Гватемале началось масштабное извержение вулкана Фуэго. Нынешнее извержение вулкана - сильнейшее за десятилетия.

По состоянию на 5 июня число погибших в результате извержения достигло 69 человек.

Вулкан находится примерно в 40 километрах от столицы Гватемалы и рядом с популярным среди туристов городом Антигуа.